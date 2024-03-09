MotoGP'nin ilk etabı Katar'daki sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ilk etabı Katar Grand Prix'sinde sprint yarışını, Prima Pramac ekibinin İspanyol pilotu Jorge Martin kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 21:37
MotoGP'nin ilk etabı Katar'daki sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu
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Katar'ın Lusail şehriyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometre uzunluğundaki pistte 11 tur üzerinden yapılan sprint yarışında 20.41.287'lik derece elde eden Martin, birinci sırayı aldı.

Bitiş çizgisini Martin'den 0.548 saniye sonra geçen Güney Afrikalı Brad Binder (Red Bull KTM) ikinci, liderin 0.729 saniye arkasında İspanyol Aleix Espargaro (Aprilia) ise üçüncü oldu.

Yarış, yarın saat 20.00'de 22 tur üzerinden koşulacak.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 12 puan

2. Brad Binder (Güney Afrika): 9

3. Aleix Espargaro (İspanya): 7

4. Francesco Bagnaia (İtalya): 6

5. Marc Marquez (İspanya): 5


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