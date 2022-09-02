MotoGP'de sıradaki durak San Marino!
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, San Marino'da düzenlenecek sezonun 14. etabıyla devam edecek.
MotoGp'de sıradaki yarış San Marino'da koşulacak.
İtalya'nın Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirilecek etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10'da başlayacak. Yarış ise 4 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te 27 tur üzerinden yapılacak.
MotoGP'de şu ana kadar Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) 5, Enea Bastianini (Gresini) ve Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) üçer, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.
Etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Fabio Quartararo (Fransa): 200 puan
2. Aleix Espargaro (İspanya): 168
3. Francesco Bagnaia (İtalya): 156
4. Johann Zarco (Fransa): 125
5. Jack Miller (Avustralya): 123
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