MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Büyük Britanya'da düzenlenecek sezonun 12. etabıyla devam edecek.
İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilecek MotoGP'nin sıralama turları, yarın TSİ 16.10'da başlayacak. Yarış ise 7 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te 20 tur üzerinden yapılacak.
MotoGP'de şu ana kadar Enea Bastianini (Gresini), Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) ve Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) üçer, Miguel Oliveira (Red Bull KTM) ve Aleix Espargaro (Aprilia) birer yarış galibiyeti elde etti.
Büyük Britanya'daki yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Fabio Quartararo (Fransa): 172 puan
2. Aleix Espargaro (İspanya): 151
3. Johann Zarco (Fransa): 114
4. Francesco Bagnaia (İtalya): 106
5. Enea Bastianini (İtalya): 105
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