MotoGP'nin Hollanda etabındaki sprint yarışında Marco Bezzecchi birinci oldu
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. ayağı Hollanda Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Mooney VR46'nın İtalyan pilotu Marco Bezzecchi kazandı.
Sezonun 8. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Hollanda'nın Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4 bin 542 metrelik pistte düzenlendi.
Sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Bezzecchi, çok zorlanmadığı sprint yarışında da bitiş çizgisine ilk sırada ulaşarak, 12 puanı hanesine yazdırdı.
Ducati Lenovo'nun İtalyan motosikletçisi Francesco Bagnaia, sprint yarışında liderin 1.294 saniye gerisinde ikinciliği elde etti.
Sprint yarışını üçüncü sırada bitiren Red Bull KTM'den Brad Binder, 3 saniye cezası aldığı için kürsüdeki yerini dördüncü en hızlı isim Monster Energy Yamaha'dan Fabio Quartararo'ya bıraktı.
Hollanda Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:
1. Francesco Bagnaia (İtalya): 169 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 148
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 138
4. Johann Zarco (Fransa): 109
5. Brad Binder (Güney Afrika): 101
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