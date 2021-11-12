Motor değişikliğine giden Hamilton, 5 sıra ceza aldı

Türkiye Grand Prix'si öncesinde de içten yanmalı motorunu değiştirerek ceza alan Lewis Hamilton, bu sefer de güç ünitesi değişimi sebebiyle ceza aldı.

AA
12 Kasım 2021 Cuma, 19:06
Motor değişikliğine giden Hamilton, 5 sıra ceza aldı
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Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak Brezilya Grand Prix'sine 5 sıra geriden başlama cezası aldı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, güç ünitesinde yalnızca içten yanmalı motoru değiştiren Büyük Britanyalı pilotun 5 sıra geriden başlama cezası aldığı kaydedildi.

Hamilton, geçen ay yapılan Türkiye Grand Prix'si öncesinde de içten yanmalı motorunu değiştirmişti.

Sezonun bitimine 4 yarış kala Hamilton, şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull pilotu Max Verstappen'in 19 puan gerisinde bulunuyor.



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