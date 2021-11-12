Motor değişikliğine giden Hamilton, 5 sıra ceza aldı
Türkiye Grand Prix'si öncesinde de içten yanmalı motorunu değiştirerek ceza alan Lewis Hamilton, bu sefer de güç ünitesi değişimi sebebiyle ceza aldı.
Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak Brezilya Grand Prix'sine 5 sıra geriden başlama cezası aldı.
Formula 1'den yapılan açıklamada, güç ünitesinde yalnızca içten yanmalı motoru değiştiren Büyük Britanyalı pilotun 5 sıra geriden başlama cezası aldığı kaydedildi.
Hamilton, geçen ay yapılan Türkiye Grand Prix'si öncesinde de içten yanmalı motorunu değiştirmişti.
Sezonun bitimine 4 yarış kala Hamilton, şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull pilotu Max Verstappen'in 19 puan gerisinde bulunuyor.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Hakan Ural'ın sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
- Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari isyan etti
- Yandaş yazar asgari ücrette vites düşürdü
- 12 ay sonrası için endişe verici tahmin
- Erdoğan'ın 'yüzde 50+1' itirafı
- Barlas'tan 'fantezi' savunması
- Çalışma Bakanlığı'ndan EYT açıklaması
- Canlı yayında FETÖ kavgası
- Başak'ın katilinin fotoğrafı ortaya çıktı
- Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı