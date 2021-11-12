Stefan Kuntz, Cebelitarık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu: Ferdi'ye saygı duymalıyız

12 Kasım 2021 Cuma, 17:57

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Cebelitarık maçı öncesinde açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık mücadelesiyle ilgili, "Ölümüne hücum dememeliyiz. Oyuncularımız iyi çalıştı, kafamızda planlarımız var. Kontrollü bir hücum benimseyeceğiz. Cengiz aday kadrodan çıktı. Yarınki karşılaşmada Abdülkadir Ömür de forma giyemeyecek. Aklımdaki 11 belli ama idmanda son kez bakacağız. Maçın %100 kapasiteyle oynanacak olması sevindirici bir şey. Oyuncularımız çok mutlu oldu. Sabır da gerekebilir ancak sonunda sahada başlayıp tribünlere yayılan bir mutluluk olur umarım" dedi.

Kuntz, bir gazeteciden gelen "Şenol Güneş'in ayrılmadan önceki maçı Cebelitarık'tı ve zorlanmıştık. Hollanda maçındaki skor sonrasında da gitmişti Şenol Güneş. Siz nasıl bir sistemle çıkacaksınız?" sorusu üzerine ise "Benim de Şenol Güneş gibi gideceğimi mi düşünüyorsunuz? Beni biraz tanımışsınızdır diye düşünüyorum. Geçmişte iyi antrenörler vardı ama üzerinden zaman geçti. İstatistik okumayı biliyorsunuz. Her oyuncunun ne yaptığını siz de görüyorsunuz. Benim görevim onları en güçlü hale getirmek" dedi.

"BEN ZATEN BASKIYI İSTİYORDUM"

"Bir teknik direktör olarak müdahale edip edemeyeceğiniz şeyler var. Letonya maçından çıkan bir özgüvene etki edemiyorsunuz. Oyuncularımızın çok sayıda maçı var, o yüzden bir önceki maçla başlıyoruz çalışmalara çünkü kulüpten çıkıp, milli takım çipini taksınlar. Ekibimde Türkçe konuşan bir kişinin olması önemliydi. Kenan daha önce benim öğrencimdi. Kenan'ın da özel bir tarafı var. Benim gibi olan iki kişi getirseydim potansiyeli alamayacaktık. Benim yapamayacağım şeyleri yapan insanlar da olunca daha donanımlı oluyorsunuz. Ben zaten baskıyı istiyordum. Bu baskının altına girmek benim şahsi kararımdı zaten. Bu ekibi motive etmeme gerek yok. Türk Milli Takımı'nın oyuncuları ülkeleri için oynamayı çok seviyor. Seyircileri mutlu etmeyi seviyorlar."

"ABDÜLKADİR YARIN BİR SEÇENEK OLMAYACAK"

"Beni biraz tanımışsınızdır diye düşünüyorum. Geçmişte iyi antrenörler vardı ama üzerinden zaman geçti. İstatistik okumayı biliyorsunuz. Her oyuncunun ne yaptığını siz de görüyorsunuz. Benim görevim onları en güçlü hale getirmek. Burak bizim 1 numaralı forvetimiz. Kenan, Serdar, Halil iyi forvetler. Onlara iyi asistler, iyi ortalar yapılmalı. Onlar için çok sayıda şans yaratmak gerekiyor. Bol miktarda pas almışlarsa iyi miydi, kötü müydü o zaman değerlendirebiliriz forvetlerimizi. Mevcut durumda Abdülkadir yarın bizim için bir seçenek olmayacak ama salı günkü maç için ümitliyiz."

"FERDİ'YE SAYGI DUYMALIYIZ"

"Alman Federasyonu'ndaki spor yöneticisiyle de görüşmüştük. Türkiye ya da Almanya için oynayan oyuncular için konuştuk. Üç çocuğun var ve hangi çocuğunu daha çok seviyorsun diye soruyorsunuz. Ferdi'ye takımımızda olmasını istediğimizi söyledik. İyi düşünüp karar vermek istiyorsa buna saygı duymak zorundayız."

"BANA SARILIRSANIZ MUTLULUK HORMUNU SALGILAYACAĞIM"

"Siz bana sarılırsanız ben de mutluluk hormonu salgılayacağım. Türkler'e özel bir şey değil. Oyunculara yakın olduğunuzda birine bir şey anlatma zorluğundaki eşik düşüyor. Kerem diyelim ki antrenmanda kötü oynadı ama diyorum ki iyi bir performans görmedim, kenara alacağım. Kerem bana gelip derse ailede hasta var, dün gece uyuyamadım. O zaman farklı değerlendiririm. Oyuncularımın doğru planın ne olduğunu anlamalarını istiyorum. Onlar benim kafamdakinin ne olduğunu anlarsa sahaya iyi yansıtırlar. Onların fikirlerini alıyorum. Çok disiplinliyim ama dürüst ve doğru konuşuyorum. Bir futbolcuya neyin var diye soruyorum, videoları, istatistikleri gösteriyorum ve yanlış anlama ihtimali kalmıyor."