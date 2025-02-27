Motor sporlarında 15 yıldır devam eden uluslararası spor organizasyonu

Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:35

Güncelleme: 27.02.2025 - 11:35

Ege’nin kıyılarından Doğu Anadolu’nun yüksek dağlarına uzanan TransAnatolia rotaları, sporcunun dayanıklılığını ve azmini sınarken, aynı zamanda Anadolu’nun doğal güzelliklerini de gözler önüne seriyor. Özellikle dağlık bölgelerde düzenlenen parkurlar, doğa ile iç içe, zorlu arazi koşullarında gerçekleştirilen yarış deneyimleri sunuyor. Şehrin ve kasabaların tarihi dokusunu yansıtan, kültürel mirasla iç içe geçmiş parkurlar ise, yarışa katılanların farklı bir perspektif kazanmalarını sağlıyor.

15.yıla ilişkin görüşlerini dile getiren TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar; “Uluslararası alanda sürdürülebilir bir spor organizasyonunu tüm zorlu şartlara rağmen 15.yıla ulaştırmanın mutluluğu içindeyiz. Bugüne kadar 2.500’den fazla sporcu TransAnatolia’nın etkileyici parkurlarında yarıştı. 30’dan fazla farklı ülkeden sporcuyu ağırladık. Yüksek standartlarımız ve zorlu rotalarımız ile hem üst düzey sporcuların hem de amatör yeteneklerin kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyoruz. TransAnatolia sadece bir yarış olmanın ötesinde, kültürlerarası etkileşimin, dostlukların, yardımlaşmanın öne çıktığı ve sporun birleştirici gücüyle devam eden bir organizasyon. Organizasyon ekibimiz, her yıl yenilenen parkurlar, titiz hazırlıklar ve sporcunun güvenliğini ön planda tutan önlemlerle, 15. yılın da aynı başarıyla geçmesi için aralıksız çalışıyor. Sporseverlere ilham vermeye, sınırları zorlamaya ve Anadolu’nun benzersiz güzelliklerini dünyaya tanıtmaya kararlıyız.” dedi.

TransAnatolia, 15. yılında 30 Ağustos’ta Bursa’dan start alarak, 7 Eylül’de Sapanca’da finish görecek. Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyon kategorilerinde düzenlenen yarış, her segmentte farklı zorlukları ve heyecanı beraberinde getiriyor. TransAnatolia Rally kategorisinde katılımcılar, belirlenen rotada zamana karşı mücadele ederken, Raid kategorisinde ise; yarışmacılar navigasyon becerileri ön planda olarak yarışıyor. Yarışın kayıtları 1 Şubat 2025 tarihinde açıldı.

TransAnatolia, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Anadolu Spor Organizasyonları ve Antalya Offroad Kulübü’nün katkılarıyla gerçekleştiriliyor.