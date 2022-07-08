Mounir Chouiar, Medipol Başakşehir ile anlaştı
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı.
Medipol Başakşehir, 23 yaşındaki Mounir Chouiar'ı transfer etti.
Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar'ın transferi için Fransız kulübü Dijon ile anlaşmaya vardı" denildi.
Açıklamada, "Fransız futbolcu Mounir Chouiar'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Mounir Chouiar, Süper Lig'de 26 maçta 3 gol attı. Genç futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 gol kaydetti
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