Mounir Chouiar, Medipol Başakşehir ile anlaştı

08 Temmuz 2022 Cuma, 23:06

Medipol Başakşehir, 23 yaşındaki Mounir Chouiar'ı transfer etti.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar'ın transferi için Fransız kulübü Dijon ile anlaşmaya vardı" denildi.

Açıklamada, "Fransız futbolcu Mounir Chouiar'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mounir Chouiar, Süper Lig'de 26 maçta 3 gol attı. Genç futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 gol kaydetti