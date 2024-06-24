Mourinho aradığını İtalya'da buldu: Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente ile ilgilendiği iddia edildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda sürüyor. Mourinho'nun takviye istediği mevkilerden biri de kanatlar.
Sabah'ta yer alan habere göre; çalım yeteneği yüksek, oyunu hızlandıracak süratli bir isim talep eden Jose Mourinho, aradığı futbolcuyu İtalya'da buldu.
Haberde Fenerbahçe'nin Sassuolo forması giyen Armand Lauriente için harekete geçtiği vurgulandı. Sportif direktör Mario Branco'nun Fransız kanat oyuncusu için nabız yokladığı aktarıldı.
Armand Lauriente
MOURINHO'DAN ONAY ALDI
Jose Mourinho'nun Armand Lauriente transferiyle oyunun hızlanacağını düşündüğü belirtildi.
Serie B'de forma giymek istemeyen 25 yaşındaki futbolcunun yeni bir maceraya atılmak istediği dile getirildi.
Öte yandan haberde Sassuolo'nun Armand Lauriente için talep ettiği bonservise de değinildi. Buna göre İtalyan ekibi, Fransız kanat oyuncusu için 10 milyon Euro talep ediyor.
Sassuolo, Lauriente'yi 2022-23 sezonu başında Lorient'den 10.1 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamış ve 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Önceki sezon Serie A'da 37 maça çıkıp 2926 dakika süre alan Armand Lauriente 5 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.
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