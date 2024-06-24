Jose Mourinho'dan Fenerbahçe paylaşımı!

Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:17

Güncelleme: 24.06.2024 - 10:17

Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'ndaki kamp 20 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'dan kamp öncesi bir paylaşım geldi. Takım otobüsünden bir fotoğrafını paylaşan Jose Mourinho, "Kampa gidiyorum, sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'nun paylaşımı: