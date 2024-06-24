Jose Mourinho'dan Fenerbahçe paylaşımı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Kampa gidiyorum, sahada olmak için sabırsızlanıyorum" şeklind bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'ndaki kamp 20 Haziran Pazartesi günü başlayacak.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'dan kamp öncesi bir paylaşım geldi. Takım otobüsünden bir fotoğrafını paylaşan Jose Mourinho, "Kampa gidiyorum, sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Jose Mourinho'nun paylaşımı:
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