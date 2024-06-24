Jose Mourinho'dan Fenerbahçe paylaşımı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Kampa gidiyorum, sahada olmak için sabırsızlanıyorum" şeklind bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:17
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe paylaşımı!
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Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'ndaki kamp 20 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'dan kamp öncesi bir paylaşım geldi. Takım otobüsünden bir fotoğrafını paylaşan Jose Mourinho, "Kampa gidiyorum, sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'nun paylaşımı:


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