Fenerbahçeli yıldızdan Mourinho sözleri: 'Mükemmel bir birliktelik olacak'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin futbolcusu Miguel Crespo, Portekiz basınına konuştu. Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkında açıklama yapan Crespo, "Hem Mourinho hem de Fenerbahçe taraftarları çok hırslı, mükemmel bir birliktelik olacak" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo, O'Jogo'ya açıklamalarda bulundu.
27 yaşındaki Crespo, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan vatandaşı Jose Mourinho ile ilgili de yorumda bulundu.
Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişiyle ilgili konuşan Crespo, "Tarihin en büyük antrenörlerinden biri olan Mourinho'nun gelişini büyük bir heyecanla takip ettim. Hem Mourinho hem de Fenerbahçe taraftarları çok hırslı, mükemmel bir birliktelik olacak. Fenerbahçe'nin Türk futboluna yeniden hakim olacağına yürekten inanıyorum. Burası çok büyük bir kulüp ve artık Mourinho'nun gelişiyle her şeyin yoluna girdiğini düşünüyorum" dedi.
Miguel Crespo
"HARİKA BİR YIL GEÇİRMEYE HAZIRIM"
İspanya'ya kiralık olarak transfer olmasıyla ilgili de yorum yapan yıldız isim, "La Liga'da farklı hedeflerle farklı bir gerçekliği tanımak, zenginleştirici bir deneyimdi. Rayo'yu temsil etme ve çocukluk hayalim olan İspanyol ligini deneyimleme fırsatı için ancak minnettar olabilirim. Bu fırsattan yararlanarak herkesin bana gösterdiği sevgiye teşekkür etmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.
Son olarak gelecek sezona dair konuşan Crespo, ''Beni tanıyan herkes her gün ne kadar çok çalıştığımı bilir. Kariyerimin bu aşamasında kendimi çok daha olgun ve özgüvenli hissediyorum, harika bir yıl geçirmeye hazırım'' sözlerini sarf etti.
Geçen sezonun ikinci yarısını Rayo Vallecano'da kiralık olarak geçiren Crespo, 15 maçta forma giymişti.
Spor Haberleri
- İspanya'ya ceza tehlikesi: Lamine Yamal oynarsa...
- Arda Turan'dan millilere destek paylaşımı!
- Rakibimiz Çekya'ya kötü haber!
- Filenin Efeleri İtalya'ya kaybetti
- Fenerbahçeli yıldızdan Mourinho sözleri!
- Kuzey Tunçelli Avrupa şampiyonu oldu!
- Zuriko Davitashvili: 'Ronaldo'dan asla korkmuyorum'
- Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya!
- Burak Yılmaz'dan destek: 'Acımasız eleştiriler...'
- Milli futbolculardan Montella'ya destek!
En Çok Okunan Haberler
-
- Tekbirlerle şubeyi bastılar
- 'Olağanüstü bir örnek seyrettim'
- 'Sana ne ulan kaç yaşındaydı, ister 9 ister 19...'
- İstanbul'da hastane bahçesinde silahlı çatışma!
- İki çocuk otel odasında ölü bulundu!
- 'MHP (Babamın partisi) ...'
- Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak!
- Şeriat İslam değildir
- EYT'de yeni dalga mı geliyor?
- Alınmayan önlemler, yıkım getiren sonuç...