Hazırlık maçı tarihleri açıklandı: İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile çıkacağı ilk maç!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki hazırlık maçlarının programını duyurdu. Sarı-lacivertliler yeni sezonun ilk hazırlık maçında Petrolul Ploieşti ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.06.2024 - 15:13
Hazırlık maçı tarihleri açıklandı: İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile çıkacağı ilk maç!
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Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçlarının tarihleri belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sağlık kontrolleri tamamlanan Futbol Takımımız 24-29 Haziran tarihleri arasında Serkan Acar Topuk Yaylası Tesislerinde kampa girecek. Kamp döneminde, 25 Haziran Salı saat 09:30 ve 27 Haziran Perşembe saat 09:30 tarihlerinde yapılacak antrenmanlarımız, taraftarlarımızın izlemesi için açık olacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Takımımız, 29 Haziran Cumartesi saat 10:30’da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sonrasında İstanbul’a dönecek Takımımız, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Graz kentinde gerçekleştirecek." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe, Avusturya kampında ise 3 hazırlık maçına çıkacak.

Fenerbahçe'nin Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının programı şöyle:

6 Temmuz Cumartesi | 19.00: Fenerbahçe - Admira Wacker

10 Temmuz Çarşamba | 19.00: Fenerbahçe - Hajduk Split

13 Temmuz Cumartesi | 18.30: Fenerbahçe - Strasbourg


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