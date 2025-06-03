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Mourinho, Branco'ya veda etti: 'Gerçekten çok özleyeceğim'

Mourinho, Branco'ya veda etti: 'Gerçekten çok özleyeceğim'

3.06.2025 09:21:00
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Cumhuriyet Spor
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Mourinho, Branco'ya veda etti: 'Gerçekten çok özleyeceğim'

Fenerbahçe, sportif direktör Mario Branco ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Jose Mourinho'dan Branco için veda paylaşımı geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sportif direktörlük görevinden ayrılan Mario Branco'ya veda etti.

Portekizli çalıştırıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Seni 'en iyisi' olarak tanımlamak, birlikte çalıştığım diğer harika spor direktörlerine haksızlık etmek olur. 

Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, hiç kimse senden daha iyi değildi. 

Teknik becerilerin, dürüstlüğün ve içtenliğin gerçekten çok nadir rastlanan bir kombinasyon. 

Seninle çalışmak büyük bir zevkti, gerçekten özleyeceğim. Umarım bir gün yollarımız yine kesişir. Bol şans dostum."


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