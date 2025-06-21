Mourinho'dan Ali Koç'a uyarı! 'Bir an önce alın!'

Geçen sezonun devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya katılan Milan Skriniar, sergilediği performansla teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi olmuştu.

Slovak oyuncu için lig biter bitmez yönetim, Fransız ekibiyle temasa geçti ve bonservis konusunda prensip anlaşmasına vardı. Ancak Slovak stoper, Inter, Napoli ve Galatasaray'ın da kendisine teklif yapmasından dolayı Fenerbahçe'den PSG'den kazandığı senelik 12 milyon euroyu talep etti. Bunun üzerine görüşmeler durduruldu. Alternatiflere yönelindi.

Teknik direktör Jose Mourinho ise bunun ardından devreye girdi ve yönetimle görüşerek; "Skriniar'ın bir an önce bonservisini alın. Yeni sezon kampında görmek istiyorum" dedi. Yönetim, bunun üzerine daha önce önerdiği yıllık 7 milyon euro net maaşa bonuslar ekleyerek yeniden bir teklif sundu ve Slovak stoperi ikna etmeye çalışıyor. Şu ana kadar Milan Skriniar'a en iyi maaş sunan takım Fenerbahçe.

Fenerbahçe ile sezonun ikinci yarısında 23 karşılaşmaya çıkan ve 3 kez ağları havalandıran Milan Skriniar, tüm karşılaşmalarda 90'ar dakika sahada kalmayı başardı. Oyuncu sakatlık ve ceza durumu yaşamadı.