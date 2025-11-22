Mourinho'dan oyuncularına flaş sözler: 'Bana ihanet eden...'

Jose Mourinho, Portekiz'de gündem olmaya devam ediyor. Deneyimli teknik direktör, Portekiz Kupası 4. tur maçında 3. Lig ekibi Atletico CP karşısında maçı güçlükle 2-0 kazanmalarına tepki gösterdi. Mourinho karşılaşma sonrası futbolcularını sert bir dille suçladı. Portekizli çalıştırıcının, “İhanet” göndermesi yaptığı cümlesi ülke basınında geniş yer buldu.

Mücadelenin devre arasında 4 oyuncu birden değiştiren Jose Mourinho, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Birçok oyuncu ciddi davranmadı ve maça gerektiği gibi yaklaşmadı. Devre arasında dört değişiklik yaptım ama dokuz tane yapmak isterdim.

(Rodrigo Rego'nun performansı) Devam edecek, ama ilk 11'de oynar demiyorum, Ajax maçında oynayacak da diyemem; fakat altyapıyı en yüksek dikkatle takip ediyorum. Büyük bir maç çıkaracağını önceden bilemezdim ama beni yüzüstü bırakmayacağını biliyordum. Bana ihanet eden, yani potansiyellerini tam olarak ortaya koymayan oyuncuları sevmem. Devrede değiştirmeyeceğim iki oyuncudan biriydi. - Diğer futbolcunun Otomendi olduğunu belirtti.

İlk yarıda işe yaramayan şey sistem değildi, oyunculardı. Çıkarmak istediğim bazı oyuncuları oyundan almak için ikinci yarıya sistem değiştirerek başlamak zorunda kaldım. Bazı oyuncular burada [Restelo’da] yok gibiydi ve onlara şunu söyledim: 'Bana gelip neden oynamadığınızı sormak için kapımı çalmayın' dedim.

Ben Benfica'nın teknik direktörüyüm, sorumluluk bana ait ama oyuncuların da taraftarlara karşı sorumluluğu var."