Jose Mourinho, Beşiktaşlı yıldızı istiyor!

14.11.2025 09:08:00
Beşiktaş ile artık ipleri koparma noktasına gelen Rafa Silva'ya Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hemen Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyeleri belirlemeye başladı. Portekizli çalıştırıcının listesinde Beşiktaş forması giyen ismin olduğu da iddia edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre Jose Mourinho, Rafa Silva'dan gelecek haberi bekliyor. Beşiktaş ile artık ipleri koparma noktasına gelen deneyimli futbolcunun ayrılığı resmiyet kazandıktan sonra Benfica'nın, 1.5 yıllık sözleşme teklif edeceği aktarıldı.

Rafa Silva bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. Beşiktaş ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Silva'nın piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

