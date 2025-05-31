Mourinho maç sonu resmen açıkladı: '3 ayrılan isim olacak'

Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti.

Sarı-lacivertli takımın gollerini İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri kaydederken Fenerbahçe sezonu galibiyetle tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho beIN Sports'un sorularını yanıtladı.

Mourinho açıklamasında, "Ligi ikinci bittirdik. Hedefimiz bu değildi. Şampiyonluk yarışından koptuğumuz ana kadar iyi bir hissiyattaydım ama sonrasında takımın odağını sağlamak zordu. İlk yarıda da bunu görebiliyordunuz. Zorlu bir durumdu bizler için. Aylarca ligde iyi mücadele sergilediğimiz düşünüyorum. Bazı dönemlerde garip şeyler olduğunu hissettik. Avrupa Ligi'nde de önemli işler yapmaya yaklaşmıştık. Harika bir iş çıkarmaya çok yaklaşmıştık. Genel olarak bizim için bu sezon hayal kırıklığı oldu" dedi

Jose Mourinho, "Sezon başından bu yana size sorduğumuz, özellikle puan kayıplarıyla ilgili sorularda, kendisi neden soruları küçümsedi?" sorusuna şu yanıtı verdi verdi, "Bu soruların cevapları bariz olduğu için. Bir hoca yeni geldiği zaman, insanlar umutlu olur. Matematiksel olarak bunu şampiyonluk şansınızın kalmadığı anla kıyaslarsanız, stat boş olur, tepkiler olur. Ben hiçbir zaman oyuncularımı suçlamadım. Kötü bir sonuç aldığımızda ilk üzülenler onlar. Şu anda bana mutlu musunuz diye sormazsınız. Kazandık ama bugün mutlu değilim. Soruların cevapları bariz ama bunu soruyorsunuz. Zaten bilinen bir şey. Özellikle maçtan sonra yorgun olduğumuzdan hoş cevaplar olmayabilir ama en azından kibar olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Teknik heyette değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu Mourinho şöyle yanıtladı:

"Haberlerde yazılan şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü benim ekibim, benim sorumluluğumdur. Ekibimden mutluyum. Kulüp mü gönderdi derseniz, bu doğru değil. Siz mi gönderdiniz derseniz bu da doğru değil. Günün sonunda bu değişikliğin yapılması sonucuna vardık. Bazı ayrılanlar olacak ekibimde. Ayrılanlarla da karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırarak vedalaştık. Bu tarz şeyler her yerde normal karşılaşır. Her yerde olabilen şeyler, burada sıradışı karşılanıyor. 3 ayrılan isim olacak teknik ekibimden, yeni katılan 2 kişi olacak."





Mourinho sözlerini şöyle tamamladı, "Benim için bir problem yok. Yarın yeni sponsorumuzla yapmamız gereken bir çalışma var. Sonrasında ülkeden ayrılıyorum. Ameliyat olduğum dönemde bile antrenman kaçırmadım. Birazcık araya ve dinlenmeye ihtiyacım var. Elbette geri döneceğim"



