Mourinho: 'Osimhen kendini yere çok atıyor'

Yayınlanma: 10.09.2024 - 22:22

Güncelleme: 10.09.2024 - 22:25

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, milli arada açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın transferi Osimhen hakkında da konuşan Jose Mourinho, şu ifadeleri kullandı:

"Harika bir oyuncu. Galatasaray, kesinlikle harika bir oyuncu aldı. Onunla bir sorunum yoktu aslında ama ona karşı her oynadığımda davranış biçimini beğenmiyorum. Roma-Napoli maçında onunla bir konuşma yaptım ve ona 'Bak. Sen en iyi 2 Afrikalı oyuncudan birisin. Sen ve Salah. Geçmişte Drogba, Eto'o, Weah vardı. Böyle davranamazsın' dedim. Kendini yere çok atıyor. Onunla problemim bu."