Mourinho: 'Osimhen kendini yere çok atıyor'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho gündeme dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen hakkında da konuşan Mourinho, "Onunla bir sorunum yoktu aslında ama ona karşı her oynadığımda davranış biçimini beğenmiyorum. Kendini yere çok atıyor. Onunla problemim bu" dedi.
Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, milli arada açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın transferi Osimhen hakkında da konuşan Jose Mourinho, şu ifadeleri kullandı:
"Harika bir oyuncu. Galatasaray, kesinlikle harika bir oyuncu aldı. Onunla bir sorunum yoktu aslında ama ona karşı her oynadığımda davranış biçimini beğenmiyorum. Roma-Napoli maçında onunla bir konuşma yaptım ve ona 'Bak. Sen en iyi 2 Afrikalı oyuncudan birisin. Sen ve Salah. Geçmişte Drogba, Eto'o, Weah vardı. Böyle davranamazsın' dedim. Kendini yere çok atıyor. Onunla problemim bu."
Etiketler: #jose mourinho #victor osimhen #galatasaray
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