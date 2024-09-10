Mourinho: 'Osimhen kendini yere çok atıyor'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho gündeme dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen hakkında da konuşan Mourinho, "Onunla bir sorunum yoktu aslında ama ona karşı her oynadığımda davranış biçimini beğenmiyorum. Kendini yere çok atıyor. Onunla problemim bu" dedi.

Mourinho: 'Osimhen kendini yere çok atıyor'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 22:22

Fenerbahçe Teknik direktörü Jose Mourinho, milli arada açıklamalarda bulundu. 

Galatasaray'ın transferi Osimhen hakkında da konuşan Jose Mourinho, şu ifadeleri kullandı: 

"Harika bir oyuncu. Galatasaray, kesinlikle harika bir oyuncu aldı. Onunla bir sorunum yoktu aslında ama ona karşı her oynadığımda davranış biçimini beğenmiyorum.  Roma-Napoli maçında onunla bir konuşma yaptım ve ona 'Bak. Sen en iyi 2 Afrikalı oyuncudan birisin. Sen ve Salah. Geçmişte Drogba, Eto'o, Weah vardı. Böyle davranamazsın' dedim. Kendini yere çok atıyor. Onunla problemim bu."


Etiketler: #jose mourinho #victor osimhen #galatasaray

İlgili Haberler

Mourinho'dan transfer yorumu: Medina ve Kostic hakkında konuştu!

Mourinho'dan transfer yorumu: Medina ve Kostic hakkında konuştu!
Avrupa Ligi kadrosuna alınmamışlardı: İşte Mourinho’nun Levent ve Oğuz kararının perde arkası!

Avrupa Ligi kadrosuna alınmamışlardı: İşte Mourinho’nun Levent ve Oğuz kararının perde arkası!
Mourinho ile konuşunca 'tamam' dedi: Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e transfer çalımı!

Mourinho ile konuşunca 'tamam' dedi: Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e transfer çalımı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler