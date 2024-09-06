Mourinho ile konuşunca 'tamam' dedi: Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e transfer çalımı!
Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat transferiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı satın alma opisyonuyla birlikte kiralık olarak renklerine bağlayan Fenerbahçe, Faslı orta sahayı Atletico Madrid'in elinden aldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Amrabat transferi için oldukça istekliydi. Arjantinli hoca, Amrabat'ı Ağustos ayının sonunda ikna etmek için birkaç kez aradı.
Ancak Atletico Madrid, Amrabat'ın kiralık sözleşmesine herhangi bir satın alma yükümlülüğü maddesi eklemek istemedi.
Sofyan Amrabat
MOURINHO İKNA ETTİ
Haberde Fiorentina'nın sadece Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ifade edildi.
Amrabat'ın ise Jose Mourinho ile konuştuktan sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği aktarıldı.
Etiketler: #fenerbahçe #jose mourinho #Sofyan Amrabat #atletico madrid
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