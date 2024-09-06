Mourinho ile konuşunca 'tamam' dedi: Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e transfer çalımı!

Yayınlanma: 06.09.2024 - 16:57

Güncelleme: 06.09.2024 - 16:57

Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı satın alma opisyonuyla birlikte kiralık olarak renklerine bağlayan Fenerbahçe, Faslı orta sahayı Atletico Madrid'in elinden aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Amrabat transferi için oldukça istekliydi. Arjantinli hoca, Amrabat'ı Ağustos ayının sonunda ikna etmek için birkaç kez aradı.

Ancak Atletico Madrid, Amrabat'ın kiralık sözleşmesine herhangi bir satın alma yükümlülüğü maddesi eklemek istemedi.

Sofyan Amrabat

MOURINHO İKNA ETTİ

Haberde Fiorentina'nın sadece Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ifade edildi.

Amrabat'ın ise Jose Mourinho ile konuştuktan sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği aktarıldı.