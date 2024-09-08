Avrupa Ligi kadrosuna alınmamışlardı: İşte Mourinho’nun Levent ve Oğuz kararının perde arkası!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yeni transferler Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ın fizik olarak yeterli olmadığı için UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmediği iddia edildi.

Avrupa Ligi kadrosuna alınmamışlardı: İşte Mourinho’nun Levent ve Oğuz kararının perde arkası!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 11:45

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sol bek Levent Mercan ve sol kanat Oğuz Aydın'ı^UEFA Avrupa Ligi listesine almadı.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE KADROYA KATILDILAR

Sabah'ta yer alan habere göre; Portekizli teknik adam, gurbetçi futbolcu Levent'i güçsüz bulurken fizik olarak daha iyi seviyeye gelmesi gerektiğini söyledi.

Mourinho'nun, Alanyaspor'dan bu yaz başında kadroya dahil edilen Oğuz için de aynı görüşte olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, Levent Mercan'ı 2 milyon Euro'ya, Oğuz Aydın'ı 6 milyon Euro'ya almıştı.


Etiketler: #fenerbahçe #Oğuz Aydın #Levent Mercan #jose mourinho #uefa avrupa ligi

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