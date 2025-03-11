Mourinho, PFDK'ye sevk edildi!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 20:22

Güncelleme: 11.03.2025 - 20:22

TFF Hukuk Müşavirliği, PFDK sevklerini açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Portekizli teknik adam, Galatasaray derbisinin ardından 4 maç ceza almış ancak daha sonra bu cezası iki maça düşürülmüştü. Mourinho, bu cezası nedeniyle kupadaki Gaziantep FK ve ligdeki Antalyaspor maçında yedek kulübesinde yer alamamıştı.

62 yaşındaki teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynanan maçtan önce Sky Sports ve TNT Sports'a çeşitli röportajlar vermişti.

Fenerbahçe, ligin 27. haftasını BAY geçti ve maç yapmadı. Mourinho, Rangers maçı öncesi röportajlarındaki açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

MOURINHO'NUN SÖZLERİ

PFDK'nin Jose Mourinho açıklamasında Portekizli teknik adamın 6 Mart tarihindeki açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi. Mourinho, 6 Mart'ta Sky Sports'a röportaj vermişti. Portekizli teknik adamın o röportajdaki açıklamaları için tıklayınız.

YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE ŞEKİLDE:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in 06.03.2025 tarihinde medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

GALATASARAY'DAN GÜNAY DA PFDK'DE

Öte yandan Alanyaspor - Galatasaray maçının devre arasında kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu Günay Güvenç de hakareti nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Alanyaspor'dan Mevlüthan Çavuşoğlu da PFDK'ye sevk edildi.

PFDK'NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu GÜNAY GÜVENÇ 'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

"CORENDON ALANYASPOR Kulübü idarecisi MEVLÜTHAN ÇAVUŞOĞLU 'nun aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."