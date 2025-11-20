Mourinho'ya büyük şok: En az 3 ay sahalardan uzak kalacak!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'yı çalıştırmaya başlayan Jose Mourinho, Belçika Milli Takımı'ndan gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Portekizli teknik adamın en güvendiği isimlerden olan Dodi Lukebakio, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Lihtenştayn'a karşı oynanan maçta sakatlandı.

A Bola'da yer alan habere göre, Lukebakio'nun ayak bileğinde kırık tespit edildi. Ameliyat olacak 28 yaşındaki futbolcunun en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Jose Mourinho ve Lukebakio sık sık birbirlerini öven demeçler veriyordu.

Dodi Lukebakio

Lukebakio daha önce Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mourinho ile bir rüya yaşıyorum. Birbirimizi mükemmel anlıyoruz. O sadece harika bir teknik direktör değil, aynı zamanda samimi ve içten bir insan. Her şeyi olduğu gibi söylüyor. Doğrudan" ifadelerini kullanmıştı.

Mourinho ise Belçikalı futbolcuyla ilgili olarak, "Benfica, Lukebakio'yu getirerek iyi bir iş yaptı, o iyi bir oyuncu. Hazırlık dönemi geçirmedi, ciddi bir sakatlık yaşadı ve sadece birkaç dakika oynayabildi. Şimdi geri dönüyor. Yani Lukebakio iyi bir oyuncu. Kerem'i unutun" demişti.