Mourinho'dan beraberlik yorumu: 'Sadece rakibe karşı değil...'

Yayınlanma: 18.08.2024 - 00:29

Güncelleme: 18.08.2024 - 00:32

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ve Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin gollerini Edin Dzeko (penaltı) ve En Nesyri attı.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

"Oyun zordu. Aynı zamanda 2-0'la bizim kontrolümüzdeydi. İkinci yarı maçı bitirme şansımız vardı. Fakat daha sonra oyunun duygu durumu değişti, sıcaklığı değişti. Aslında onların yapacağını bildiğimiz durumdan gol yedik. Kornerden gol yedik. Ondan sonra maç ortada oldu. Sadece rakibe karşı değil, atmosfere karşı da mücadele etmemiz gerekti. Üçüncü golü bulamadık. Cenk Tosun'la şans bulduk. Daha sonra maç 2-2 oldu. Tablette izlediğim bazı görüntüler vardı ve devre arasında oyuncularıma göstermem gerekiyordu. O yüzden soyunma odasına erken girmiştim."