Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği Galatasaray maçıyla ilgili paylaşım yaptı.

Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 21:00

Jose Mourinho'dan Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşananlara ilk tepki geldi.

Portekizli teknik adam, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların kazandığı penaltı pozisyonunu paylaştı.

Mourinho'nun bir sonraki paylaşımda uçakta Anderlecht maçını analiz ettiği görüntüleri paylaşması da dikkat çekti.


Etiketler: #jose mourinho #galatasaray #sahadan çekildi

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