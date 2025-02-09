Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği Galatasaray maçıyla ilgili paylaşım yaptı.
Jose Mourinho'dan Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşananlara ilk tepki geldi.
Portekizli teknik adam, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların kazandığı penaltı pozisyonunu paylaştı.
Mourinho'nun bir sonraki paylaşımda uçakta Anderlecht maçını analiz ettiği görüntüleri paylaşması da dikkat çekti.
Etiketler: #jose mourinho #galatasaray #sahadan çekildi
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