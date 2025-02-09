Mourinho'dan Galatasaray paylaşımı

Yayınlanma: 09.02.2025 - 21:00

Güncelleme: 09.02.2025 - 21:00

Jose Mourinho'dan Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşananlara ilk tepki geldi.

Portekizli teknik adam, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların kazandığı penaltı pozisyonunu paylaştı.

Mourinho'nun bir sonraki paylaşımda uçakta Anderlecht maçını analiz ettiği görüntüleri paylaşması da dikkat çekti.