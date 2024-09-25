Mourinho'dan İrfan Can Kahveci kararı!

Yayınlanma: 25.09.2024 - 13:52

Güncelleme: 25.09.2024 - 13:52

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yarın Union SG ile Avrupa Ligi'nde oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca kadroda değişikliğe gideceğini açıkladı.

Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci'nin ilk 11'de oynaması gerektiği yönündeki görüşlere katıldığını belirtirken, "İlk 11'de oynaması gerektiğine katılıyorum. Kendisi yarın oynayacak" ifadelerini kullandı.

AMRABAT'TA 11'DE YER ALACAK

Portekizli hoca ayrıca Amrabat'ın da ilk 11'de forma giyeceğini belirtti.

Mourinho açıklamasında, "Yeni oyuncuların adapte olması gerekiyor. Amrabat, 2-3 antrenmandan sonra Kasımpaşa maçında oynadı. Galatasaray maçında hibrit stoper gibi oynadı. Seviyesinin yukarında olduğunu gösterdi. Bu yüzden yarın oynayacak kendisi" ifadelerini kullandı.

Mourinho basın toplantısında kulübeden 2-3 oyuncunun Union SG karşısında ilk 11 başlayacağını ancak bunun bir rotasyon değil, dinamikleri de değiştirmeye yönelik bir hamle olacağını vurguladı.

Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği 22 kişilik kadroda yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Ryan Kent, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz, Union Saint-Gilloise maçının kadrosunda olmayacak.