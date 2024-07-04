Mourinho'dan Zeki Murat Göle paylaşımı: '24 yıl sonra onu buldum...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, teknik ekipte yer alan antrenör Zeki Murat Göle ile ilgili bir paylaşım yaptı. Mourinho, Göle'yi eski futbolcu Ivan De La Pena'ya benzetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 23:00
Mourinho'dan Zeki Murat Göle paylaşımı: '24 yıl sonra onu buldum...'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, teknik ekipte yer alan antrenör Zeki Murat Göle'yi eski futbolcu Ivan De La Pena'ya benzetti.

Zeki Murat Göle ile fotoğrafını paylaşan Mourinho, "24 yıl sonra onu buldum ve artık benim asistanım: Ivan De La Pena" ifadelerini kullandı.

 Ivan De La Pena

ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR?

Fenerbahçe'nin teknik heyetteki önemli isimlerinden biri olan Zeki Murat Göle, futbol kariyerinde başarılı bir teknik direktör olarak tanınıyor. İşte, Göle'nin hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler: Zeki Murat Göle, futbol eğitimine Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nda başladı ve UEFA Pro lisansı ile profesyonel antrenörlük kariyerine adım attı. Spor tutkunu topraklardan yetişen Göle, Fenerbahçe Futbol Okulu'nda görev alarak kariyerine başladı ve burada çeşitli önemli pozisyonlarda bulundu.

Fenerbahçe altyapısında U18, A2, U16 ve U17 takımlarında antrenörlük yaparak genç yeteneklerin yetişmesine katkı sağladı. Ayrıca, Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı'nda da antrenör olarak görev aldı ve takımın teknik ekibinde yer aldı. Fenerbahçe'nin başında geçici olarak teknik direktörlük görevini de üstlenen Göle, takımın başında iki maçta görev yaptı. Bu süreçte, deneyimli yardımcı antrenörlerle birlikte takımın performansına önemli katkılar sağladı.


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