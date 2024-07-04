Mourinho'dan Zeki Murat Göle paylaşımı: '24 yıl sonra onu buldum...'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, teknik ekipte yer alan antrenör Zeki Murat Göle ile ilgili bir paylaşım yaptı. Mourinho, Göle'yi eski futbolcu Ivan De La Pena'ya benzetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, teknik ekipte yer alan antrenör Zeki Murat Göle'yi eski futbolcu Ivan De La Pena'ya benzetti.
Zeki Murat Göle ile fotoğrafını paylaşan Mourinho, "24 yıl sonra onu buldum ve artık benim asistanım: Ivan De La Pena" ifadelerini kullandı.
Ivan De La Pena
ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR?
Fenerbahçe'nin teknik heyetteki önemli isimlerinden biri olan Zeki Murat Göle, futbol kariyerinde başarılı bir teknik direktör olarak tanınıyor. İşte, Göle'nin hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler: Zeki Murat Göle, futbol eğitimine Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nda başladı ve UEFA Pro lisansı ile profesyonel antrenörlük kariyerine adım attı. Spor tutkunu topraklardan yetişen Göle, Fenerbahçe Futbol Okulu'nda görev alarak kariyerine başladı ve burada çeşitli önemli pozisyonlarda bulundu.
Fenerbahçe altyapısında U18, A2, U16 ve U17 takımlarında antrenörlük yaparak genç yeteneklerin yetişmesine katkı sağladı. Ayrıca, Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımı'nda da antrenör olarak görev aldı ve takımın teknik ekibinde yer aldı. Fenerbahçe'nin başında geçici olarak teknik direktörlük görevini de üstlenen Göle, takımın başında iki maçta görev yaptı. Bu süreçte, deneyimli yardımcı antrenörlerle birlikte takımın performansına önemli katkılar sağladı.
Spor Haberleri
- Mourinho'dan Zeki Murat Göle paylaşımı
- Gordon Banks kimdir?
- TFF'den Merih Demiral açıklaması
- Arthur Cabral kimdir?
- Merih Demiral'a 2 maç ceza iddiası
- Kuzey Tunçelli, 2. kez Avrupa şampiyonu
- Tanguy Ndombele'nin yeni takımı belli oldu
- Orhan Ayhan, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
- Hasan Arat'tan başkanlık sözleri
- Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Olcay Kılavuz'un evinde yakaladık'
- Torbacılar ve tetikçiler ittifakı kaybedecek!
- UEFA'dan EURO 2024'te skandal hatalar!
- Rakam oyunu aç bırakacak
- En düşük emekli maaşına zam olacak mı?
- 'Öldün sen öldüüünnnn'
- Mert Günok: 'Bunu asla istemem'
- Liderlerden 'bozkurt' işareti açıklaması!
- 'Avrupa kendi poposunu örtsün önce'
- Dalından 115 ülkeye ihracat: 40 bin evin geçim kaynağı