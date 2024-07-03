Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı: 'Kumpasın 13. yılı'

Fenerbahçe Kulübü, "3 Temmuz kumpasının 13. yılı" başlığıyla bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, "Bu kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar mücadelemizin bitmeyeceğini bugün bir kez daha vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 11:52
Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı: 'Kumpasın 13. yılı'
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Fenerbahçe Kulübü, "3 Temmuz kumpasının 13. yılı" başlığıyla bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Senaryosu FETÖ tarafından yazılan, devletimizin kılcal damarlarına kadar sirayet etmiş karanlık bir yapı tarafından Kulübümüze kurulan 3 Temmuz kumpasının üzerinden bugün tam 13 yıl geçti.

3 Temmuz 2011'de başlayan süreç; tüm camiamızın yan yana, omuz omuza ortaya koyduğu 10 yıllık mücadelenin ardından 20 Aralık 2021 tarihinde beraat kararlarının Yargıtay tarafından onanması ile sonuçlandı; vicdanlarda tertemiz olan Fenerbahçemizin haklılığı hukuken de kanıtlandı.

Hedef alınan, kumpas kurulan, tüm değerlerine saldırılan, alın teri ve emekleri ile elde ettiklerine göz dikilen Fenerbahçe;

Bugün dünyanın en büyük spor kulübü kimliği ile ilk gün olduğu yerde gururla, dimdik duruyor,

Ülkesine hizmet ediyor, milletine katma değer yaratıyor, gençlere yuva, bayrağına nefer, geleceklerine fener oluyor...

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net ve değişmez olduğunu,

Bu kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar mücadelemizin bitmeyeceğini bugün bir kez daha vurguluyoruz..."


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