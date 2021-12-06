Antalya'da düzenlenen MTA Open Tenis Turnuvası'nda Marsel İlhan ana tabloya yükseldi
Marsel İlhan, Antalya'da düzenlenen ATP Challenger turnuvası MTA Open'da eleme turunu geçerek ana tabloya yükselmeye başardı.
Antalya Megasaray Tenis Akademi’de bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ATP Challenger turnuvası MTA Open’da ilk gün heyecanı sona erdi. Milli tenisçi Marsel İlhan, İsviçreli rakibi Jakub Paul’u mağlup ederek ana tabloya yükselen 4 isimden biri oldu.
Marsel İlhan eleme ilk turunda 6 numaralı seri başı İspanyol raket Pol Toledo Bague'yi 7-6, 6-3; eleme final turunda 2 numaralı seri başı Jakub Paul'u 6-2, 6-3 yenerek MTA Open'da adını ana tabloya yazdırdı.
İlhan, ana tablo ilk turda Bulgar raket Alexander Lazarov ile eşleşti.
Yağmur nedeniyle yarına ertelenen ana tablo maçlarında Cem İlkel, Rus raket Ivan Nedelko ile mücadele edecek. Bir başka Türk tenisçi Sarp Ağabigün ise Rumen tenisçi Filip Cristian Jianu ile karşılaşacak.
Ana tablo maçları Megasaray Tenis Akademi’de yarın saat 10.00’da başlayacak.
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