Fenerbahçe'de kulübe değişikliği

06 Aralık 2021 Pazartesi, 12:18

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Müsabakanın 13. dakikasında Berisha ve 70, 79 ve 90. dakikalarında Serdar Dursun'un attığı golle galibiyete uzanan sarı-lacivertli ekip iç sahada 2 maç sonra kazanmış oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olmuş, 12. haftasında Kayserispor ile 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertli ekip Rizespor karşısında aldığı bu galibiyetle Kadıköy'de 2 maçın ardından galibiyetle tanışmış oldu.

TOTEM DEĞİL BİLİNÇLİ KARAR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynadığı iç saha maçında kulübe değişikliğine gitti.

Sarı-lacivertli ekip daha önce Kadıköy’de oynanan müsabakalarda sol taraftaki yedek kulübesini kullanırken, bu müsabakada sağ taraftaki yedek kulübesinde yer aldı.

Teknik Direktör Vitor Pereira’nın isteği doğrultusunda gerçekleşen bu değişikliğin sebebi müsabaka içerisinde sağ tarafta ısınma çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli futbolculara daha yakından takip edip gereken müdahaleleri daha yakın alandan yapmak olduğu öğrenildi.