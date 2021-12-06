Fenerbahçe iç transferde 4 gencine yeni sözleşme teklif etti
Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etmesinin ardından yüzünü iç transfere döndü. İddiaya göre Fenerbahçe; Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'e yeni sözleşme teklif etti.
Süper Lig'in 15. haftasında Rizespor'u 4-0 ile geçen Fenerbahçe, sezon devam ederken iç transferde mesafe almak istiyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, kadrosundaki dört gencin sözleşmelerini yenilemek istiyor.
Habere göre Fenerbahçe; Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'e yeni sözleşme teklif etti ve oyuncularla resmi kontrat yenileme görüşmeleri başladı.
Fenerbahçe'de 21 yaşındaki Berke Özer ve 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi, bu sezon sona erecekken, Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'in kontratları ise bir sonraki sezonun sonunda bitiyor.
Sezon boyunca birçok mevkide görev alan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon oynadığı 21 maçta 2 gol ve 2 asistle katkıda bulundu. Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan Berke Özer, 8 maça çıkarken, Muhammed Gümüşkaya 14, 16 yaşındaki Arda Güler ise 4 resmi maça çıktı.
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