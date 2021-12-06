Galatasaray'da Futbol İdari ve Sportif Koordinatörü Fatih İbradı oldu
Galatasaray, Fatih İbradı'nın Futbol İdari ve Sportif Koordinatörü olarak göreve başladığını duyurdu.
Galatasaray, 1993'den beri kulüpte görev alan Fatih İbradı'nın, Futbol İdari ve Sportif Koordinatörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
Futbol İdari ve Sportif Koordinatör Ataması pic.twitter.com/5tpeYgmlva— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 6, 2021
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