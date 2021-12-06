Galatasaray'da Futbol İdari ve Sportif Koordinatörü Fatih İbradı oldu

Galatasaray, Fatih İbradı'nın Futbol İdari ve Sportif Koordinatörü olarak göreve başladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2021 Pazartesi, 18:28
Galatasaray'da Futbol İdari ve Sportif Koordinatörü Fatih İbradı oldu
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Galatasaray, 1993'den beri kulüpte görev alan Fatih İbradı'nın, Futbol İdari ve Sportif Koordinatörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:



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