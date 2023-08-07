Mubadala Açık'ta zafer Coco Gauff'un!

ABD'li tenisçi Coco Gauff, ülkesinin başkenti Washington'da düzenlenen Mubadala Açık turnuvasında finalde Yunan Maria Sakkari'yi setlerde 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

AA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 07:49
Mubadala Açık'ta zafer Coco Gauff'un!
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ABD'li tenisçi Coco Gauff, ülkesinde düzenlenen Mubadala Açık turnuvasında kupanın sahibi oldu.

Başkent Washington'ın ev sahipliği yaptığı Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 500 serisi turnuvasının tek kadınlar finalinde, Gauff ile Yunan Maria Sakkari karşılaştı.

Coco Gauff

BU YIL İKİNCİ ZAFERİ

Gauff, 1 saat 24 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek bu yıl ikinci turnuva zaferini yaşadı.

Turnuva tarihinin en genç şampiyonu unvanına ulaşan 19 yaşındaki tenisçi, WTA Turu organizasyonlarında ise dördüncü kupasını kazandı.


Coco Gauff Mubadala Açık Maria Sakkari tenis

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