21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Balkan ikincisi oldu
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası’ndaki dördüncü maçında Sırbistan’a mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Bosna Hersek’in ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Şampiyonası’ndaki dördüncü maçında Sırbistan’a 3-1 mağlup oldu.
Ay-yıldızlılar, Balkan Şampiyonası’nı 4 galibiyet, 1 mağlubiyet 9 puanla ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
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