21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Balkan ikincisi oldu

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Balkan Şampiyonası’ndaki dördüncü maçında Sırbistan’a mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

DHA
Yayınlanma: 06.08.2023 - 22:08
21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Balkan ikincisi oldu
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21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Bosna Hersek’in ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Şampiyonası’ndaki dördüncü maçında Sırbistan’a 3-1 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, Balkan Şampiyonası’nı 4 galibiyet, 1 mağlubiyet 9 puanla ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.


Balkan Şampiyonası Bosna Hersek milli takım voleybol

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