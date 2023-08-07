Türkiye U19 Milli Voleybol Takımı son 16 turuna yükseldi

Yayınlanma: 07.08.2023 - 07:39

Güncelleme: 07.08.2023 - 07:39

Voleybolda Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turuna yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre milli takım, ev sahibi Hırvatistan'ı 25-20, 25-19 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenerek şampiyonada 5'te 5 yaptı.

GRUBUNU NAMAĞLUP TAMAMLADI

B Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi D Grubu'nda 4. sırada yer alan Güney Kore oldu.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki karşılaşma 7 Auğustos Pazartesi günü (bugün) oynanacak.