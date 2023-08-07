Türkiye U19 Milli Voleybol Takımı son 16 turuna yükseldi
Türkiye, FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası D Grubu son maçında ev sahibi Hırvatistan'ı setlerde 3-0 mağlup ederek son 16 turunda oynamaya hak kazandı.
Voleybolda Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turuna yükseldi.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre milli takım, ev sahibi Hırvatistan'ı 25-20, 25-19 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenerek şampiyonada 5'te 5 yaptı.
GRUBUNU NAMAĞLUP TAMAMLADI
B Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi D Grubu'nda 4. sırada yer alan Güney Kore oldu.
Türkiye ile Güney Kore arasındaki karşılaşma 7 Auğustos Pazartesi günü (bugün) oynanacak.
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