Türkiye U19 Milli Voleybol Takımı son 16 turuna yükseldi

Türkiye, FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası D Grubu son maçında ev sahibi Hırvatistan'ı setlerde 3-0 mağlup ederek son 16 turunda oynamaya hak kazandı.

AA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 07:39
Türkiye U19 Milli Voleybol Takımı son 16 turuna yükseldi
Abone Ol google-news

Voleybolda Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turuna yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre milli takım, ev sahibi Hırvatistan'ı 25-20, 25-19 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenerek şampiyonada 5'te 5 yaptı.

GRUBUNU NAMAĞLUP TAMAMLADI

B Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi D Grubu'nda 4. sırada yer alan Güney Kore oldu.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki karşılaşma 7 Auğustos Pazartesi günü (bugün) oynanacak.


türkiye Hırvatistan FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası

İlgili Haberler

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Balkan ikincisi oldu

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Balkan ikincisi oldu
Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon oldu

Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon oldu
Milli sporcu Şahika Ercümen, 100 metrede Türkiye rekoru kırdı

Milli sporcu Şahika Ercümen, 100 metrede Türkiye rekoru kırdı

En Çok Okunan Haberler