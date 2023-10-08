Mücadeleyi tamamlayamamıştı: Eric Bailly'nin durumu belli oldu

Beşiktaş'ta İstanbulspor maçında sakatlanarak oyundan ayrılan Eric Bailly, sosyal medya hesabından son durumunu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 21:13
Mücadeleyi tamamlayamamıştı: Eric Bailly'nin durumu belli oldu
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Beşiktaş'ta sakatlanarak oyundan ayrılan Eric Bailly, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Eric Bailly yaptığı paylaşımda, "Sadece gece iyi uyuyamadım. Sosyal medyada gördüklerinize aldırmayın, sadece boynum tutuldu. Güzel galibiyet ve takımdan iyi efor" ifadelerini kullandı.

Başarılı stoper, İstanbulspor maçının 30. dakikasında sakatlanarak yerini Necip Uysal'a bıraktı.


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