Muhammed Cham: 'Zamana ihtiyacımız var'

Yayınlanma: 24.09.2024 - 00:03

Güncelleme: 24.09.2024 - 00:03

Trendyol Süper Lig'te Gaziantep FK, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep'te oynanan maçta gol sesi çıkmadı.

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham, maç sonu açıklamalarda bulundu:

"Doğrusunu söylemek gerekirse, yorum yapmak güç. Bazen topu ayağımızda fazla tuttuk, fazla zaman kaybettik. Yeni bir takımız, zamana ihtiyacımız var. Bu bir bahane olmayabilir ama alışma süreci olabiliyor. Bir haftamız var, çalışacağız. Bir sonraki maçta çok daha iyi olacağımızdan eminim."