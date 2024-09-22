Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Gaziantep FK maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2024 - 16:54

Trabzonspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Bordo-mavili takımda Mislav Orsic kadroda yer almadı.

Trabzonspor'da cezası devam eden Edin Visca da Gaziantep FK kafilesinde yer almıyor.

Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde:


Etiketler: #trabzonspor #gaziantep fk #Kamp Kadrosu

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