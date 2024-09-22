Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Gaziantep FK maçı kamp kadrosunu açıkladı.
Trabzonspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Bordo-mavili takımda Mislav Orsic kadroda yer almadı.
Trabzonspor'da cezası devam eden Edin Visca da Gaziantep FK kafilesinde yer almıyor.
Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde:
Etiketler: #trabzonspor #gaziantep fk #Kamp Kadrosu
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