Muhammed Gümüşkaya Belçika ekibi Westerlo'ya transfer oluyor!
Fenerbahçe, genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'de genç futbolculardan Muhammed Gümüşkaya Belçika'ya transfer olmaya hazırlanıyor.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Westerlo ile anlaşmaya vardı. Belçika temsilcisi, bu transfer için Fenerbahçe'ye 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe, ayrıca oyuncunun öncelikli satın alma hakkına sahip. Belçika temsilcisi sonraki satıştan da Fenerbahçe'ye yüzde 40 pay ödeyecek.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de 18 maça çıkan Muhammed, bir kez fileleri havalandırmıştı. Genç futbolcu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Giresunspor'da ise 14 maçta 2 gol, bir asistle oynadı.
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