Muhammed Gümüşkaya'ya Belçika'dan talip çıktı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'ya Belçika ekibi KVC Westerlo talip oldu.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 18:20
Muhammed Gümüşkaya'ya Belçika'dan talip çıktı
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısını Giresunspor'da kiralık olarak geçiren Muhammed Gümüşkaya'ya bu kez Belçika'dan talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; KVC Westerlo, Muhammed Gümüşkaya için harekete geçti.

Belçika temsilcisi, 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek için girişimlere başladı.

Genç futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.


Muhammed Gümüşkaya transfer Transfer dönemi Transfer haberleri fenerbahçe
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler