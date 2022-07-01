Muhammed Gümüşkaya'ya Belçika'dan talip çıktı

01 Temmuz 2022 Cuma, 18:20

Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısını Giresunspor'da kiralık olarak geçiren Muhammed Gümüşkaya'ya bu kez Belçika'dan talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; KVC Westerlo, Muhammed Gümüşkaya için harekete geçti.

Belçika temsilcisi, 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek için girişimlere başladı.

Genç futbolcunun transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.