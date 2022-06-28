Milli güreşçi Osman Yıldırım, altın madalyanın sahibi oldu
Milli güreşçi Osman Yıldırım, 19. Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı. Ayrıca grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz ise bronz madalya elde etti.
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Osman Yıldırım, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı.
Oran kentinde düzenlenen organizasyonda Osman Yıldırım, 130 kiloda sırasıyla Yunan Nikolaos Ntounias, Mısırlı Abdellatif Mohamed ve Cezayirli Hichem Kouchit'i yenerek finale yükseldi.
Finalde Mısırlı Abdellatif Mohamed ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 5-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.
ALİ CENGİZ'DEN BRONZ MADALYA
Öte yandan, grekoromen stil 87 kiloda ise Ali Cengiz, üçüncülük maçında Fransız rakibi Johnny Bur'u 4-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
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