Barcelona'nın eski yıldız futbolcusu Munir El Haddadi, bölgede tırmanan askeri çatışmalar ve artan saldırılar nedeniyle ülkeden ayrılarak Türkiye'ye sığındı. Peki, Munir El Haddadi kimdir, kaç yaşında, nereli? Munir El Haddadi hangi takımda oynuyor?

MUNİR EL HADDADİ KİMDİR?

Munir El Haddadi, 1 Eylül 1995 doğumlu, Fas asıllı İspanyol futbolcudur. Forvet veya sağ kanat mevkilerinde oynayan deneyimli bir futbolcudur ve kariyerinde Barcelona, Sevilla, Valencia, Getafe, Las Palmas ve Leganés gibi kulüplerde forma giymiştir.

MUNİR EL HADDADİ'NİN KARİYERİ

Genç yaşta Atlético Madrid altyapısında futbola başladı, ardından Barcelona genç takımına transfer oldu.

Barcelona A Takımı'nda 3 La Liga, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Sevilla, Valencia, Alavés, Getafe, Las Palmas ve Leganés gibi İspanya'daki çeşitli kulüplerde oynadı.

2025'te İran'ın Esteghlal takımına transfer oldu ve 26 maçta 4 gol + 2 asistlik katkı sağladı.

Uluslararası düzeyde önce İspanya, ardından Fas milli takımlarında forma giydi ve 2021 Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer aldı.

MUNİR EL HADDADİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Son olarak İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de forma giymekte.

MUNİR EL HADDADİ NEDEN TÜRKİYE'YE GELDİ?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası ülkede güvenlik durumu belirsizleşti. Munir El Haddadi, bu gelişmeler nedeniyle İran'ı terk ederek güvenli bir şekilde Türkiye'ye geldi.

BİR DAHA İRAN'A DÖNMEYECEK

İspanyol basınından Marca'nın Munir El Haddadi'ye yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre ise, Faslı oyuncu Türkiye'ye tek başına gelmedi. İran'da forma giyen bir diğer futbolcu Ivan Sanchez'in de El Haddadi ile birlikte karayoluyla Türkiye sınırına ulaştığı belirtildi. Türkiye'den doğrudan İspanya'ya geçiş yapması beklenen yıldız futbolcunun, bir daha İran'a dönmeme kararı aldığı ifade edildi.