Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı.
Milli güreşçi Murat Fırat, Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 67 kilo final müsabakasında Cezayirli rakibini 7-6 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan'ı 6-3, yarı finalde ise İtalyan Ignazio Sanfilippo'yu 6-1 yenerek finale yükseldi. Finalde ise ev sahibi ülkeden Ishak Ghaiou'yu 6-0 geriye düşmesine rağmen 7-6 mağlup eden Fırat, şampiyon oldu.
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