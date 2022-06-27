Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu

27 Haziran 2022 Pazartesi, 22:01

Milli güreşçi Murat Fırat, Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 67 kilo final müsabakasında Cezayirli rakibini 7-6 mağlup ederek altın madalya kazandı.



Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan'ı 6-3, yarı finalde ise İtalyan Ignazio Sanfilippo'yu 6-1 yenerek finale yükseldi. Finalde ise ev sahibi ülkeden Ishak Ghaiou'yu 6-0 geriye düşmesine rağmen 7-6 mağlup eden Fırat, şampiyon oldu.



