Eski hocasından Altay Bayındır iddiası! Süper Lig devleri peşinde...

21.04.2026 17:18:00
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır'ın eski hocası Mustafa Kaplan, katıldığı bir radyo programında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Manchester United forması giyen Altay Bayındır için transfer açıklaması geldi.

Milli file bekçisi ile Ankaragücü'nde birlikte çalışan teknik direktör Mustafa Kaplan, Lig Radyo'da açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İDDİASI

Teknik direktör Kaplan, "Kaleci Altay Bayındır'ı Ankaragücü'nde çok genç yaşta oynattım. Galatasaray'a karşı şans verdim. 6 gol yedi. Bir daha oynatma dediler. Arkasında durdum. Bugün Manchester'da. Şu anda Beşiktaş zaten istiyor ama Fenerbahçe de geri getirmeyi düşünüyor. Ederson'un yerine gelecek sezon Altay'ı izleyebiliriz" diye konuştu.

Bu sezon Senne Lammens transferine kadar Manchester United'da kaleyi koruyan Altay Bayındır, 6 maçta görev aldı.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen 28 yaşındaki file bekçisinin, kulübü Manchester United ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Altay Bayındır'ın İngiliz ekibiyle sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.

Betis'ten Fenerbahçe'ye kötü haber: Sofyan Amrabat transferinde işler tersine döndü Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat'ın bonservisinin İspanyol kulübü tarafından alınması bekleniyordu. Ancak Faslı oyuncunun istikrarsız form grafiğinin ardından Betis'in bu kararından vazgeçebileceği iddia edildi.
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: 'Hakem hatalarından en çok puan kaybetmiş takım...' Galatasaray Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, katıldığı televizyon programında Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'nın sözlerine cevap verdi.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi: Mallorca'nın istediği bonservis belli oldu Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki bir numaralı hedefi Vedat Muriqi ile el sıkıştığı, İspanyol ekibi Mallorca ile de pazarlıklara başlamaya hazırlandığı iddia edildi.