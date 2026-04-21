Eski hocasından Altay Bayındır iddiası! Süper Lig devleri peşinde...

Manchester United forması giyen Altay Bayındır için transfer açıklaması geldi.

Milli file bekçisi ile Ankaragücü'nde birlikte çalışan teknik direktör Mustafa Kaplan, Lig Radyo'da açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İDDİASI

Teknik direktör Kaplan, "Kaleci Altay Bayındır'ı Ankaragücü'nde çok genç yaşta oynattım. Galatasaray'a karşı şans verdim. 6 gol yedi. Bir daha oynatma dediler. Arkasında durdum. Bugün Manchester'da. Şu anda Beşiktaş zaten istiyor ama Fenerbahçe de geri getirmeyi düşünüyor. Ederson'un yerine gelecek sezon Altay'ı izleyebiliriz" diye konuştu.

Bu sezon Senne Lammens transferine kadar Manchester United'da kaleyi koruyan Altay Bayındır, 6 maçta görev aldı.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERİYOR

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen 28 yaşındaki file bekçisinin, kulübü Manchester United ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Altay Bayındır'ın İngiliz ekibiyle sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alıyor.