Murat Ilgaz ile Hugh Dallas, her hafta hakem kararlarını değerlendirecek

30 Ağustos 2022 Salı, 13:20

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Yardımcısı ve Hakem Hocası Murat Ilgaz ile UEFA Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, haftanın kritik hakem kararlarını değerlendirecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre federasyonun tarafsızlık ve eğitimin önemi prensipleri çerçevesinde hazırlanan, beIN Sports'ta yayınlanacak "Kuralına Göre" programında, futbol oyun kurallarının ve FIFA VAR Protokolü'nün futbolseverlere doğru anlatılması amaçlanıyor.

Türk Futbol ve televizyonculuk tarihinde ilk kez TFF iradesi ve MHK yönetiminde hayata geçirilen projelerden birisi olan programın ilk bölümü bugün saat 22.30'da beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS HABER'de şifresiz olarak yayımlanacak.