Murat Özkaya kimdir? Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kaç yaşında, nereli?
Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor'un Başkanı olan Murat Özkaya'nın hayatı ve kariyeri sorgulanıyor. Peki, Murat Özkaya kimdir? Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kaç yaşında, nereli?
Süper Lig’in yeni ekibi Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına aday olma kararı aldı. Peki, Murat Özkaya kimdir? Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kaç yaşında, nereli?
MURAT ÖZKAYA KİMDİR?
Murat Özkaya, 2005 yılında kurulan Metal Oto'nun sahibidir. Metal Oto, Türkiye genelinde yaklaşık 9.000 araç filosu ve 500 personeli ile 25 ilde faaliyet gösteriyor.
2018 yılında Metal Oto bünyesine katılan Central Rent a Car ve İngiltere menşeili Green Motion markaları ile bireysel kullanıcılara ve kurumsal firmalara günlükten 6 aya kadar olan vadelerde kısa dönem araç kiralama hizmeti sunuyor.
Murat Özkaya, 2019'dan bu yana Eyüpspor'un başkanlığını yapıyor. Özkaya'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Sixt Rent a Car firması ise Galatasaray'ın forma göğüs sponsorudur.
Öte yandan Murat Özkaya'nın Galatasaray kulübü üyeliği de bulunuyor.
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