Simge Tertemiz kimdir, kaç yaşında? Simge Tertemiz'in eşi kimdir?

Manken Simge Tertemiz müteahhit Murat Kadıoğlu ile dünyaevine girdi. Simge Tertemiz, Boxer okurları tarafından 2011 yılının en seksi kadını seçilen Simge Tertemizin hayatı merak ediliyor. Peki, Simge Tertemiz kimdir, kaç yaşında? Simge Tertemiz'in eşi kimdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 11:18
Simge Tertemiz kimdir, kaç yaşında? Simge Tertemiz'in eşi kimdir?
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Simge Tertemiz, Murat Kadıoğlu ile nikah masasına oturdu. Bu gelişmenin ardından Simge Tertemiz'in hayatı ve kariyeri merak edilidi. Peki, Simge Tertemiz kimdir, kaç yaşında? Simge Tertemiz'in eşi kimdir?

SİMGE TERTEMİZ KİMDİR?

Simge Tertemiz, 10 Ocak 1988 tarihinde Hatay, İskenderun’da doğdu. Yahya Kemal Beyatlı ilköğretim okulundan sonra Nuri Cıngıllıoğlu Lisesinden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde okuyup mezun oldu.

2002 yılında "Best Model of Turkey" gelecek vadeden misyon ödülü, 2004 yılında "Best Model of Turkey" birinciliği, "Best Model of The World" dördüncülüğü, "Miss Tourism" beşinciliğine sahiptir. Tertemiz, Çılgın Dersane adlı ilk sinema filminde Gamze karakterini canlandırdı. Çılgın Dersane Kampta filminde de rol aldı.

SİMGE TERTEMİZ'İN EŞİ KİMDİR?

Murat Kadıoğlu, müteahhittir. Simge Tertemiz eski evliliğinden Nail Kayra adlı 2 yaşında bir erkek bebeğe sahiptir.

Müteahhit Murat Kadıoğlu, Bayramoğlu Holding'in sahibi Bayram Tanrıverdi ile gıda sektörüne de girdi.

2010 yılında ünlü bir fast food zincirinin 20. şubesini Zeytinburnu'nda açtı.


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