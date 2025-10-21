Murat Şahin açıkladı: Sergen Yalçın'ın ekibine katılacak mı?

Hatayspor ile hem Süper Lig'de hem de TFF 1. Lig'de çalışan teknik direktör Murat Şahin, Beşiktaş teknik ekibine katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı.

'BEŞİKTAŞ'TAN ŞU ANA KADAR TEKLİF GELMEDİ'

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Şahin, ''Beşiktaş futbol oynadığım takımlar içerisinde benim için en özel olandı. En özel hatıralarım Beşiktaş'ta; hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşadım. Hatayspor'dan sonra teklifler oldu; ama arz talep konusunda bir ortak nokta bulamadık. Biz herkesle görüşmeye hazırız. Hatayspor'da en büyük sıkıntı takımın şehirde olmaması ve yeterli desteği alamaması. Şehrin dinamikleri, büyükleri harekete geçmeli. Beşiktaş'ta teknik heyette olmam ile ilgili söylenenler konusunda yorum yapmak istemiyorum. Sergen hocanın ekibindeydik, geçen sezon gelen teklifleri hoca değerlendirmek istemedi. Ben çalışmamız gerektiğine inanıyordum. O nedenle kendi ekibimi kurdum ve Hatayspor'la çalışmaya başladık. Umarım yolumuz açık olur. Beşiktaş'ta kadro planlamasında sorun var. Sergen hoca düzeltmek için elinden geleni yapıyordur; ama şu ana kadar bu konuda gelişme olduğunu görmüyoruz. Çok erken dönemde çok sayıda mağlubiyet aldılar. Lig yarışından erken kopmak, 3-4 senedir süren başarısızlığı daha çekilmez hâle getirir. Bunu çözebilecek bir teknik direktör var Beşiktaş'ta. Kendi oyun anlayışını uygulayacağınız bir kadro yoksa, kadronun elverdiği oyun anlayışını uygulamalısınız. Beşiktaş teknik heyetine katılmam için bana teklif gelmedi. Teklif gelmeden yorum yapmam doğru olmaz. Bugüne kadar öyle bir görüşmem olmadı. Teklif de gelmedi'' şeklinde konuştu.

'MERT GÜNOK'U BİR KALEMDE SİLEMEZSİNİZ'

Mert Günoka'a son günlerde çok fazla yüklenildiğini belirten teknik direktör Murat Şahin, ''Mert'in form durumu geçtiğimiz sezonları aratıyor mu? Aratıyor; ama Beşiktaş2ın sorunu Mert değil. Onun üstüne neden gidildiğini anlamış değilim. Ersin Destanoğlu da bir tercih; ama Mert'i kaybetmemek gerek. Hem Ersin hem de Mert'in takıma kazandırılması lazım. Beşiktaş'ın takım hâlinde sorun yaşıyor. Hem oyun planı hem de bireysel performans açısından sorunlar var. Beşiktaş'ın iki tane kalecisi var ve onlarla oynamak zorunda. Mert geçen sezon çok iyi işler yaptı. Taraftarın ona her top geldiğinde yuhalaması doğru değil. Tabii ki Mert'in yaşı ilerledi, geleceğe yönelik bir kaleciye bakılabilir; ama bugün Beşiktaş'ın kalecisi Mert. Sahip çıkmak gerekiyor'' dedi.

'BERKE ÖZER YANLIŞ YAPTI '

Berke Özer'in millî takım kampından ayrılarak hata yaptığını belirten Murat Şahin, ''Berke'nin doğru yaptığını düşünmüyorum. Orası millî takım. Millî takımda egolarınızı bir kenara bırakmak zorundasınız. Berke genç ve işin başında, bu hatadan dönmeli. Hoş karşılamıyorum. Çok iyi bir kaleci, Fransa'da da iyi işler yapıyor; fakat fevri hareketlerden kaçınmalı'' ifadelerini kullandı.