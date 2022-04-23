Murat Sancak: "3 tane TV kırardım"
Murat Sancak, Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldukları maç sonunda twitter paylaşımıyla maçın hakemine tepki gösterdi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada çok konuşulan penaltı pozisyonuna tepki gösterdi.
Sancak maç sonu paylaşımında "Statta olsaydım 3 tane TV kırmıştım, maalesef cezalı olduğum için kıramadım, Beşiktaşlılar kusura bakmayın, tiyatro seyretti tüm Türkiye, ne diyeyim şimdi hazır ve nazır bekliyorlar, ceza vermek için. Söylenecek şeyler söylendi, bekliyorum bende izliyorum, bu Uğurlu, Yankaya ne olacak" dedi.
Sancak maçın provoke edilmeye çalışıldığını ama Adana Demirspor taraftarının bu oyuna gelmediğini belirterek, "Ama kimsenin hakkı kimsede kalmayacak, provoke edilmek istenildi ama sağduyulu taraftarımız bu oyuna gelmedi, sağ olsunlar, kursaklarında kaldı, amaçlarına ulaşamadı, onlar kendilerini biliyorlar, gün ola hayır ola, onurlarıyla eksiklere rağmen mücadele ettiler, takımımı tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.
İlgili Haberler
- Trabzonspor, Adana Demirspor maçında ilginç an! Hakem geri çağırdı...
- Trabzonspor'a kötü haber! Bruno Peres sakatlanıp çıktı...
- Trabzonspor şampiyonluk için gün saymaya başladı! Adana Demirspor 1-3 Trabzonspor
- Vincenzo Montella: "İnanılmaz! Böyle penaltı nasıl verilir"
- Fenerbahçeli yöneticiden penaltı tepkisi! "Gol olana kadar attır"
-
Video Haberler
- İYİ Parti'den Alp Emeç'in tutukluluğuna tepki
- 'Yetki sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin'
- Atına işkence yapan sürücü serbest kaldı
- TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde tören
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- 6. kattan düşen çocuğun hayatını 'bacağı' ile kurtardı
- Yaralı bulduğu caretta carettayı hastaneye yetiştirdi
- İmamoğlu, koltuğunu Arif Kabasakal'a devretti
- Fransa’da tarihi seçim: Macron mu? Le pen mi?
- Bir katliam yaşanıyor ve AKP bu katliama ortak
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP karıştı: 'Telefonları susmuyor'
- Erdoğan 8. yılda da şaşırtmadı
- Hamile kadın emojisiyle karşılık verdi, ortalık karıştı
- Albayrak'tan Soylu'yu kızdıracak hamle
- 'Seçmenlerin beşte 1'i...'
- Ayasofya'dan tepki çeken yeni görüntüler
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- 'Akşener'in ciddi bir hazırlığı var' iddiası
- Şahan Gökbakar'dan, Hande Fırat'a yanıt
- AKP’nin sandık planı