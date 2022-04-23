Fenerbahçeli yöneticiden penaltı tepkisi! "Gol olana kadar attır"
Fenerbahçeli yönetici Mustafa Kemal Danabaş'tan Trabzonspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçta kazandığı penaltıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Trabzonspor'un Adana Demirspor ile karşılaştığı maçta 2. dakikada kazanılan penaltı sonrası Fenerbahçeli yönetici Mustafa Kemal Danabaş'tan flaş bir paylaşım geldi.
Bordo-mavili ekibin kaçırdığı penaltı atışının tekrarlanmasına tepki gösteren Danabaş yaptığı paylaşımda, "Gol olana kadar attır" ifadelerini kullandı.
Mustafa Kemal Danabaş'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İşte yapılan o paylaşım:
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