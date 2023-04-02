Murat Sancak, Montella için Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 09:22

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 09:22

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella'nın adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyordu. Kulüp Başkanı Murat Sancak, bu iddialara cevap verdi.

"FENERBAHÇE, TRABZONSPOR İSTİYORSA..."

Murat Sancak, Vincenzo Montella ile ilgili Beyaz TV'de yaptığı açıklamada "Dedikodudur, istiyorlarsa alabilirler. Sözleşmesi bitiyorsa, kendisi de gitmek istiyorsa gidebilir. Bize teklif gelmez. Trabzonspor da Fenerbahçe de öyle saygısızlık yapmaz" dedi.

Murat Sancak

VINCENZO MONTELLA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Galatasaray maçının ardından Vincenzo Montella'ya hakkındaki iddialar soruldu.

İtalyan teknik direktör "30 küsur yıldır futbolun içindeyim. Hem futbolcu hem de hocayken hakkımda çok fazla söylenti oluyordu. Şunu söyleyebilirim benim kafam total olarak Adana Demirspor'da. Hiç kimseyle zaten görüşmedim. Böyle bir isteğim olmadı. Çünkü biz bir hayalin peşinden gidiyoruz. Bugün gösterdiğimiz mücadeleden sonra böyle bir hayalimiz olması gerektiğini tekrar kanıtladık" ifadelerini kullandı.